In ihrem letzten Posting berichtete die Moderatorin über ein sehr persönliches Thema und sprach erstmals öffentlich über ihre Diagnose mit Gebärmutterhalskrebs.

Moderatorin Stephanie Brungs (auch als Steffi Brungs bekannt) ist aus Showformaten wie RTL-"Punkt 12", "Schlagerliebe Superhits" oder "RTL Zwei News" bekannt. Anfang des Jahres moderierte sie mit ihrem Mann Chris Wackert die Netflix-Show "Love is blind: Germany" . Auf Instagram hat sich die 36-Jährige eine große Fanbase aufgebaut und teilt mit mehr als 107.000 Fans Einblicke in ihre Berufs- und Privatleben.

Diagnose Gebärmutterhalskrebs

In einem Instagram-Reel, dass sie verliebt mit ihrem Ehemann Chris Wackert am Strand zeigt, schreibt die Moderatorin: "Heute teile ich etwas sehr Persönliches mit euch: Nur wenige Wochen nach unserer traumhaften Hochzeit auf Hawaii wurde bei mir Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Es fiel mir lange Zeit unglaublich schwer darüber zu sprechen. Heute kann ich es. Weil ich so unfassbar dankbar dafür bin, dass ich gesund bin. 🤍"