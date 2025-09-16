Sommerhaus der Stars 2025: Wer ist raus nach Folge 2?

Auch dieses Jahr ziehen acht Promi-Pärchen in die TV-WG von "Das Sommerhaus der Stars". Die Show verspricht nicht nur gute Unterhaltung mit spannenden Challenges, denen sich die Kandidaten stellen müssen, sondern auch ganz viel Drama. Die Promis spielen um ein Preisgeld von 75.000 Euro und den Titel "Das Promipaar des Jahres". Wer ist in der aktuellen Folge raus?

Ausstrahlungstermine im Überblick Folge 2: RTL+: Dienstag, 16. September, 0:00 Uhr

RTL: Mittwoch, 17. September, 20:30 Uhr Folge 3: RTL+: Mittwoch, 17. September, 0:00 Uhr

RTL: Dienstag, 23. September, 20:15 Uhr Danach jeden Dienstag ab 0:00 Uhr auf RTL+ und um 20:15 Uhr bei RTL.

Achtung, Spoiler! Folge 2: Wer ist raus? In der zweiten Folge entscheiden sich Hanka Rackwitz und Partner Pierre für den freiwilligen Auszug. Obwohl das Paar die Tore des Sommerhauses als die ersten Promis betreten durften, ist jetzt Schluss. Grund dafür ist vor allem eine Auseinandersetzung mit Kandidaten Tommy Pedroni, die sich so zuspitzte, dass sich der ehemalige "Ex On The Beach"-Star bedrängt fühlte. Als es bei der Exit-Runde erneut zu Sticheleien kann, zog die 56-Jährige die Reißleine. Sie verließ nach nur drei Tagen die Show.

Achtung, Spoiler! Folge 1: Wer ist raus? In der ersten Folge sind die Promi-Paare in das Sommerhaus eingetrudelt. Hanka Rackwitz und Partner Pierre dürfen den Anfang machen und das renovierte Star-Haus beziehen. Gleich in der ersten Episode kommt es zum Eklat: Weil die Kanddiaten Marvin, Dennis und Michael nicht auf ihre Zigaretten verzichten möchten, verlieren sie 25.000 Euro von ihrem Preisgeld. Jetzt kämpfen die Stars nur mehr um 50.000 Euro. In der ersten Challenge müssen die Pärchen Geschick beweisen und sich in schwindligen Höhen einem Quiz unterziehen. In der ersten Folge muss niemand das Sommerhaus verlassen.