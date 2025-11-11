Mehr als 16 Millionen Fans folgen der südkoreanischen Sängerin HyunA auf Instagram. Die K-Pop-Sängerin begeistert mit ihren Songs und ihrem einzigartigen Style nicht nur im Netz, sondern auch auf der Bühne. Im Moment geht ein Video der 33-Jährigen viral, das zeigt, wie sie während ihres Auftritts mit Bubble Pop beim chinesischen Waterbomb 2025 Macao Musikfestival zusammenbricht. Was ist passiert?

HyunA bricht auf Bühne zusammen In der Aufnahme ist zu sehen, wie die Musikerin ein Lied singt und tanzt. Plötzlich fällt sie auf die Bühne und regt sich nicht mehr. Ihre zwei Tänzerinnen eilen ihr zu Hilfe und ein Security-Mitarbeiter trägt sie von der Bühne. Im Netz wird spekuliert, dass die schnelle Gewichtsabnahme der Sängerin, der Grund für den Zusammenbruch sein könnte. Die Musikerin gab erst kürzlich bekannt, dass sie zehn Kilogramm in nur einem Monat abgenommen hatte. Laut einem Instagram-Posting wiegt sie jetzt um die 50 Kilogramm.

Der drastische Gewichtsverlust war aber unter anderem eine Folge davon, weil sich Schwangerschaftsgerüchte über HyunA verbreitet hatten. Mit ihrer Gewichtsreduktion wollte sie wohl dagegen vorgehen.

Die Aufnahmen haben zahlreiche Reaktionen im Netz ausgelöst: "Das Traurige daran ist, dass die Fans in der K-Pop-Szene sie dazu bringen werden, sich zu entschuldigen."

"Ich glaube, sie hat nichts gegessen."

"Die Leute sollten sie jetzt wirklich in Ruhe lassen. Ich habe gelesen, dass sie wegen hasserfüllter Kommentare innerhalb eines Monats 10 kg abgenommen hat."

"Als ihr Fan sehe ich sie zum ersten Mal auf der Bühne zusammenbrechen. Ich hoffe, es geht ihr gut und es geht ihr bald besser. 🥹🥹🙏🏼"

Sängerin teilt Statement auf Instagram Auf Instagram teilte die Sängerin ein Statement zu ihrem Auftritt und entschuldigte sich dafür, dass sie das Konzert abbrechen musste: "Es tut mir wirklich, wirklich leid. Es war nur eine kurze Zeit seit dem letzten Auftritt, aber ich wollte mich von meiner besten Seite zeigen. Ich glaube, ich habe mich nicht professionell verhalten. Ehrlich gesagt kann ich mich auch an nichts erinnern." Die Musikerin betonte, dass sie in Zukunft ihre "körperliche Fitness" verbessern und sich bemühen wolle, weiterhin aufzutreten. "Und mir geht es wirklich gut! Macht euch keine Sorgen um mich!"

Kontroverses Liebesleben HyunA war vor allem für die Beziehung zu Rapper DAWN bekannt. Das sorgte für zahlreiche Schlagzeilen, da K-Pop-Stars strenge Regeln befolgen müssen, die Liebesbeziehungen teilweise verbieten. 2018 machten sie ihre Liebe öffentlich , was dem alten Label des Rappers und der Sängerin – Cube Entertainment – nicht gefiel. Ihre Plattenverträge wurden kurz darauf aufgelöst.

, was dem alten Label des Rappers und der Sängerin – Cube Entertainment – nicht gefiel. Ihre Plattenverträge wurden kurz darauf aufgelöst. 2019 unterschrieben sie einen Plattenvertrag bei P Nation. Das Unternehmen wurde von dem bekannten Sänger PSY gegründet, der mit dem Song "Gangnam Style" 2012 international bekannt wurde.

gegründet, der mit dem Song international bekannt wurde. 2022 gab das Pärchen nach fünf Jahren Beziehung seine Trennung bekannt.