"Revenge Quitting": Warum kündigt Gen Z gerne aus Rache?

Wo kommt "Revenge Quitting" vor?

Der neuartige Begriff taucht derzeit vermehrt auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt auf. Laut Umfrage des Jobportals Glassdoor sind zwei von drei Mitarbeitern an ihrem derzeitigen Arbeitsplatz frustriert. Wie das Forbes Magazine berichtet, sind die Hälfte der Amerikaner in Beschäftigungsverhältnissen auf der Suche nach einem anderen Job. So hoch war der Anteil seit zehn Jahren nicht mehr. Dies hat nicht nur ein angespanntes Arbeitsklima, sondern tatsächlich auch Massenkündigungen zur Folge. Laut einer Umfrage des Software-Entwicklers Software Finder planen zwischen vier und sieben Prozent der Angestellten in diesem Zusammenhang einen dramatischen Abgang.