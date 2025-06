Australischer Reality-TV-Star (34) wegen Mordes angeklagt

Ein australischer Reality-TV-Star , dessen Name nicht bekannt ist, soll aufgrund eines vermeintlichen Mordes angeklagt worden sein. Wie die South Australia Police (SA Police) in einer Pressemitteilung berichtet, wurde am 19. Juni eine Frau in Port Lincoln festgenommen .

In einem Haus wurde die Leiche eines Mannes gefunden, nachdem die Einsatzkräfte aufgrund eines Brandes um 15:25 Uhr zu dem Tatort ausrückten. Die 34-Jährige wurde am Tatort verhaftet – die Freilassung auf Kaution wurde ihr verweigert. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Frau und das Opfer kannten.

Angeklagte war in Reality-TV-Show

Wie 7News berichtet, soll die Frau in der Sendung "Beauty and the Geek" mitgewirkt haben. Unter "Geek" versteht man eine Person, die ein spezialisiertes Interesse an einem bestimmten Thema, wie Fantasy, Wissenschaft oder Technologie, hat. In der Show treffen "Geeks" auf konventionell schöne Kandidatinnen. In Challenges sollen beide Parteien voneinander profitieren: Die "Geeks" sollen die Teilnehmerinnen auf Wissensfragen vorbereiten, im Gegenzug helfen sie den "Geeks" dabei, soziale Kompetenzen zu ergattern.