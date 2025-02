Prinz William kann sich nun fast schon als Influencer bezeichnen. Der britische Thronfolger hat sich mit dem bekannten Wissenschafts-TikToker Big Manny zusammengetan, um in einem Video DNA aus einer Erdbeere zu extrahieren.

Big Manny , mit bürgerlichem Namen Emanuel Wallace, ist nicht nur studierter Biomediziner, sondern hat auch eine riesige Fangemeinde von über zwei Millionen Followern auf TikTok. In seinen Videos zeigt er faszinierende wissenschaftliche Experimente und erklärt naturwissenschaftliche Phänomene. Nun durfte auch Prinz William in einem neuen Video mitwirken. Fans können es kaum fassen.

Wissenschaft mit royalem Beistand

Das Video wurde am 29. Jänner 2025 während Prinz Williams Besuch beim Technologieunternehmen Naturemetrics in Surrey aufgenommen. Das Unternehmen zählte zu den Finalisten des Earthshot Prize 2024 und widmet sich der Erforschung von Umwelt-DNA zur Erhaltung der Natur. Auch TikToker Big Manny wurde eingeladen, in den Forschungsalltag reinzuschnuppern.