Von "Oz" zu "SIGNAL": Die Neupositionierung Nach vielen erfolgreichen Jahren mit der Veranstaltungsreihe "Oz" war es an der Zeit für eine Veränderung. Die ständige Weiterentwicklung der Szene und Trends hat das Team rund um CEO Daniel Ellies dazu bewogen, die Marke neu zu gestalten. In Zusammenarbeit mit Branchenkennern, DJs, Gästen und internationalen Club-Betreibern wurde "SIGNAL" geschaffen, um den aktuellen Bedürfnissen der Szene gerecht zu werden und ein klares Statement zu setzen.

Ein ganzheitliches Erlebnis Dabei ist "SIGNAL" mehr als nur ein neuer Name; es ist ein ganzheitliches Konzept. Die Veranstaltungsreihe schafft ein immersives Erlebnis, das die gesamte Nacht durchzieht. Dazu gehören eine erweiterte Licht- und Tontechnik sowie gezielte Umbauten im Club.

Musikalische Ausrichtung Die Eventreihe legt Wert auf kompromisslose Qualität und musikalische Tiefe, die sich vor allem rund um das Techno-Genre ansiedeln. Dabei sollen nicht nur internationale Top-Acts präsentiert, sondern auch aufstrebende Talente und nationale Künstler gezielt gefördert werden. Die Veranstalter betonen, dass es ihnen wichtig ist, die Relevanz Wiens auf der internationalen Techno-Landkarte nachhaltig zu stärken.

Bereits angekündigte Acts: Carl Cox (Freitag, 05.09.25)

Anna Tur (Freitag, 12.09.25)

Layla Benitez (Freitag, 19.09.25)

Lilly Palmer (Freitag, 26.09.25)

Klangkarussell (Freitag, 03.10.25)

Charlie Sparks (Freitag, 10.10.25)

Fatboy Slim (Freitag, 17.10.25)