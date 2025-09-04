SIGNAL: Die neue freitags Frequenz in der Wiener Clubkultur
Mit SIGNAL sendet der O Klub ab Freitag, 5. September, ein neues musikalisches Zeichen: Die Eventreihe, die jeden Freitag im "O – der Klub" und bei speziellen Anlässen in externen Locations stattfindet, vereint Top-Headliner, zukunftsorientierte Formate und eine wachsende internationale Community.
Von "Oz" zu "SIGNAL": Die Neupositionierung
Nach vielen erfolgreichen Jahren mit der Veranstaltungsreihe "Oz" war es an der Zeit für eine Veränderung. Die ständige Weiterentwicklung der Szene und Trends hat das Team rund um CEO Daniel Ellies dazu bewogen, die Marke neu zu gestalten. In Zusammenarbeit mit Branchenkennern, DJs, Gästen und internationalen Club-Betreibern wurde "SIGNAL" geschaffen, um den aktuellen Bedürfnissen der Szene gerecht zu werden und ein klares Statement zu setzen.
Ein ganzheitliches Erlebnis
Dabei ist "SIGNAL" mehr als nur ein neuer Name; es ist ein ganzheitliches Konzept. Die Veranstaltungsreihe schafft ein immersives Erlebnis, das die gesamte Nacht durchzieht. Dazu gehören eine erweiterte Licht- und Tontechnik sowie gezielte Umbauten im Club.
Musikalische Ausrichtung
Die Eventreihe legt Wert auf kompromisslose Qualität und musikalische Tiefe, die sich vor allem rund um das Techno-Genre ansiedeln. Dabei sollen nicht nur internationale Top-Acts präsentiert, sondern auch aufstrebende Talente und nationale Künstler gezielt gefördert werden. Die Veranstalter betonen, dass es ihnen wichtig ist, die Relevanz Wiens auf der internationalen Techno-Landkarte nachhaltig zu stärken.
- Carl Cox (Freitag, 05.09.25)
- Anna Tur (Freitag, 12.09.25)
- Layla Benitez (Freitag, 19.09.25)
- Lilly Palmer (Freitag, 26.09.25)
- Klangkarussell (Freitag, 03.10.25)
- Charlie Sparks (Freitag, 10.10.25)
- Fatboy Slim (Freitag, 17.10.25)
Ganzheitliches Konzept und Expansion
SIGNAL ist als langfristiges Projekt konzipiert und soll sich stetig weiterentwickeln. Im Zuge dessen ist auch eine europaweite Expansion geplant. Ein erster Schritt über die Stadtgrenzen hinaus ist das Festival am 21. November 2025 in der Pyramide Vösendorf.
