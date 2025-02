"Montoya, por favor": Fremdgeh-Skandal aus Dating-Show geht viral

In der spanischen Version der Show "Temptation Island" ("La isla de las tentaciones") will das Pärchen Montoya und Anita ihre Liebe testen. Beim ultimativen TV-Treuetest stellen sie ihre Beziehung auf die Probe – und scheitern. Ein Video, das den Zusammenbruch von Montoya zeigt, wird zurzeit auf TikTok heiß diskutiert.

Seitensprung vor laufenden Kameras

Anita und Montoya sind bei ihrem Eintritt in die Show seit einem Jahr ein Paar. Die beiden Teilnehmer ziehen jeweils in eine Villa voller Männer und Frauen, deren Aufgabe es ist, sie zu einem Seitensprung zu verführen. Vor allem Anita findet an dem Verführer Manuel gefallen und lässt sich zuerst zu einem Kuss und dann zu Geschlechtsverkehr mit ihm ein.

Nachdem Montoya den Kuss mit dem Verführer zu sehen bekommt, lässt er sich auf einen Lapdance von einer Verführerin aus seiner Villa ein. Mehr möchte der vergebene Teilnehmer jedoch nicht zulassen. Als Anita diese Aufnahmen sieht, läuft sie wutentbrannt vom TV-Set und fasst offensichtlich einen Entschluss, sich an ihrem Liebsten dafür zu rächen.