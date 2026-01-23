Gerade an kalten Tagen möchten wir es uns besonders kuschelig im Bett machen. Für manche von uns darf dabei die Wärmflasche oder das Heizkissen nicht fehlen. Am Bauch oder Rücken platziert, sorgen sie für angenehme Wärme. Doch am nächsten Morgen folgt der Schock: Bauch oder Rücken sind von roten Flecken übersät, die sich wie ein Feuermuster über die Haut erstrecken. Dieses Symptom wird im englischsprachigen Raum auch als "Toasted Skin Syndrome" bezeichnet.

Was ist das "Toasted Skin"-Syndrom? Auf Social Media verbreiten sich zurzeit mehrere Videos von Frauen, die ihren roten, fleckigen Rücken oder Bauch zeigen. Die Aufnahmen offenbaren, dass die Betroffenen entweder mit Wärmflasche oder Heizkissen geschlafen, oder diese über längere Zeit verwendet haben. Frauen greifen während der Menstruation gerne auf die Wärmespender zurück, um Unterleibsschmerzen und -krämpfe zu lindern. Dabei kann es jedoch passieren, dass sich die Haut während der Anwendung verändert.

Laut DocCheck ist das Syndrom auch unter dem Namen "Erythema ab igne" bekannt, das einen "rotbraunen netzartigen" Ausschlag beschreibt, der sich nach langer Hitzeeinwirkung auf der Haut bilden kann. Dieser kann auch durch Laptops oder Infrarotlampen ausgelöst werden.

Dauerhafte Verfärbung und erhöhtes Krebsrisiko? Wie die Medizinstudentin und Rettungssanitäterin Celine Kilian, auf TikTok besser bekannt als "Lini.doc", berichtet, werden durch die wiederholte chronische Wärme auf einer Körperfläche, die Gefäße ständig erweitert und "dauerhaft beschädigt". In manchen Fällen können die Hautveränderungen sogar dauerhaft auf dem Körper verbleiben und das Hautkrebsrisiko erhöhen.

Auch die Medizinerin Sri Manivannan warnt online in einem Video: "Das Toasted Skin Syndrome verschwindet meist von selbst, wenn man die Wärmequelle meidet. Leichte Flecken brauchen Wochen bis Monate. Bei jahrelanger Hitze können Pigmentstörungen und auch Hautkrebsvorstufen entstehen." Die Content Creatorin empfiehlt, eher auf Kirschkernkissen zurückzugreifen und die Haut nicht übermäßig viel Wärme auszusetzen.