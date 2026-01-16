In dem rund zweiminütigen Track rappt der 40-jährige Offenbacher über das Überleben im Straßenmilieu und Drogenkonsum. Das Musikvideo zum Song in gewohntem Haftbefehl-Stil mit brachialen Beats wurde am Donnerstagabend veröffentlicht.

Im Track heißt es zum Beispiel: "Blut klebt am Strohhalm, vom Koks-Kristall. Er liegt auf'm kalten Boden, Überdosis, Todesfall. Sozialamt, Mindestlohn, Gehalt, so werden wir im Hochhaus alt". In der Hook rappt Haftbefehl: "Ja, so wohnen wir am Block zwischen Hochhäusern, die Koksseuche bricht aus, was los Leute?".