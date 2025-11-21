Haftbefehl rappt erstmals nur auf Türkisch: Fans sind enttäuscht

Rund einen Monat nach der erfolgreichen Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story", die allein in den ersten 13 Tagen laut Netflix 5,9 Millionen Mal abgerufen wurde, meldet sich der deutsche Rapper Haftbefehl mit einem Song zurück. Erstmals singt und rappt er dabei ausschließlich auf Türkisch.

In seiner Instagram-Story kündigte der 39-jährige Offenbacher, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, den Track mit den Worten an: "Mein erster rein türkischer Song. Heute Nacht ist es soweit." Der Titel des Stücks lautet "Dünya Garip" (zu Deutsch: "Merkwürdige Welt"). In der Nacht auf Freitag wurde der Song veröffentlicht. Darin zeichnet Haftbefehl das Bild einer von Geldgier und Gewalt beherrschten Welt, in der die Jugend vergiftet und die Menschlichkeit verloren scheint – zugleich klingt die Sehnsucht nach Heimat durch.