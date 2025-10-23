Peinliche Panne bei Miss-Wahl: Falsche Kandidatin geht auf Bühne

Bei dem Schönheitswettbewerb "Miss Grand International 2025" werden die schönsten Frauen der Welt gekürt. Die Kandidatin aus Panama sorgte dabei für einen besonders viralen Moment, der für zahlreiche Lacher im Netz sorgt.

Missverständnis vor Finale Kurz vor dem Finale, in dem entschieden werden sollte, wer die Krone der Miss Grand International gewinnt, wurden die letzten Kandidatinnen für die Endrunde aufgerufen. Als Miss Grand Paraguay, der Titel wird von Cecilia Romero getragen, aufgerufen wurde, kam es zum Fauxpas. Anstatt Romero trat plötzlich die ergriffene Isamar Herrera hervor, die für Panama in das Rennen ging. Nachdem sie ihren Fehler bemerkt, macht sie Platz für die eigentliche Finalistin auf der Bühne.

TikTokerin @dhanicasupremo hielt den Moment in einem Video fest, das mehr als 2,5 Millionen Views erhielt. Das "peinliche" Missverständnis sorgte für zahlreiche lustige, aber auch bemitleidende Kommentare: "Ich wäre weiter durch die Menge gegangen, hätte das Hauptgebäude verlassen und wäre direkt zu meinem Auto gegangen, um zu weinen 😭", postete eine Userin. "Bitte macht euch nicht darüber lustig, sie tat mir leid. Ich hoffe, es geht ihr gut 🥺", kommentierte ein anderer Nutzer. Unter einem anderen Video fragte sich ein User, wie es zu dem Fehler kommen konnte: "Die Tatsache, dass Paraguay und Panama sich auch überhaupt nicht ähnlich anhören 😭."

Fans halten zu Miss Grand Panama Auf dem privaten Instagram von Isamar Herrera posteten zahlreiche User und Userinnen, dass die Schönheitskönigin einen guten Job in der Miss-Wahl abgeliefert hat: "Ein kleiner Fehler ist nichts im Vergleich zu der Leidenschaft und Anmut, die du für Panama gezeigt hast. Halte deinen Kopf hoch, Königin! Deine Reise war wunderschön", heißt es unter einem ihrer Beiträge. "Ich komme aus Paraguay und es tut mir sehr leid, was mit ihr passiert ist, sie war eine sehr gute Kandidatin, tadellos bei jedem Auftritt und sie hat es auch verdient, sich zu qualifizieren", kommentierte eine weitere Nutzerin.