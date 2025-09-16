Am 13. September stiegen Profiboxer Terence Crawford und Canela Alvarez im Raiders-Stadion in Las Vegas in den Ring. Vor Ort war auch YouTube-Gigant MrBeast, bürgerlich Jimmy Donaldson, der mit Box-Legende Mike Tyson ein Video drehte. In der Aufnahem wollte der YouTube-Star beweisen, dass er einen linken Haken von dem Sportler einsacken kann, doch die Aktion ging für ihn eher schmerzhaft aus.

MrBeast geht nach Schlag zu Boden

"Ich werde einen Schlag von Mike Tyson einstecken", sagte MrBeast in einem TikTok-Video, das bereits mehr als sechs Millionen Views hat. Kurz darauf verpasst ihm Tyson schadenfroh einen Schlag in den Magen. Donaldson ist in dem Video von der Stärke seines "Rivalen" sichtlich überrascht und geht gekrümmt auf den Boden.

Doch wieso hat der YouTuber mit über 436 Millionen Fans sich überhaupt schlagen lassen? Der Content Creator wollte mit der Aktion auf der Sportevent aufmerksam machen.