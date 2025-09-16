Zu Boden gestürzt: Mike Tyson schlägt Influencer in den Magen
Am 13. September stiegen Profiboxer Terence Crawford und Canela Alvarez im Raiders-Stadion in Las Vegas in den Ring. Vor Ort war auch YouTube-Gigant MrBeast, bürgerlich Jimmy Donaldson, der mit Box-Legende Mike Tyson ein Video drehte. In der Aufnahem wollte der YouTube-Star beweisen, dass er einen linken Haken von dem Sportler einsacken kann, doch die Aktion ging für ihn eher schmerzhaft aus.
MrBeast geht nach Schlag zu Boden
"Ich werde einen Schlag von Mike Tyson einstecken", sagte MrBeast in einem TikTok-Video, das bereits mehr als sechs Millionen Views hat. Kurz darauf verpasst ihm Tyson schadenfroh einen Schlag in den Magen. Donaldson ist in dem Video von der Stärke seines "Rivalen" sichtlich überrascht und geht gekrümmt auf den Boden.
Doch wieso hat der YouTuber mit über 436 Millionen Fans sich überhaupt schlagen lassen? Der Content Creator wollte mit der Aktion auf der Sportevent aufmerksam machen.
Die Fans sind von dem Zwischenfall nicht ganz überzeugt und werfen Donaldson sogar vor, dass er die Schmerzen simuliert hätte:
- "Ich weiß, dass Mike nicht hart zugeschlagen hat, ich kann es nur nicht beweisen."
- "Mr Beast hat ihn dafür bezahlt, einen Scheinstoß auszuführen, so wie Jake Paul ihn dafür bezahlt hat, den Kampf zu verlieren...😂"
- "Gut gemacht, das war nur ein Prozent von Mikes Leistung 😂"
- "'Ich werde einen Schlag von Mike Tyson einstecken' – berühmte letzte Worte 😭"
- "Ich weiß, dass er nur so getan hat, aber ich kann es einfach nicht beweisen."
- "Nach diesem Schlag von Tyson bin ich total gespannt auf Canelo gegen Crawford und kann den Kampf heute Abend kaum erwarten!"
Welche Erkrankung hat MrBeast?
Andere Fans machten sich um den Influencer Sorgen, denn immerhin würde er an Morbus Crohn leiden, seitdem er 15 Jahre alt ist.
- Dabei handelt es sich laut um eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem körpereigenes gesundes Gewebe angreift.
- Die Ursache dafür ist nicht bekannt, jedoch können Stress und Rauchen das Risiko für die Erkrankung erhöhen.
- Häufige Symptome sind Durchfall, Gewichtsverlust, Bauchschmerzen und manchmal schwere Infektionen.
Dondaldson sprach bereits 2015 in einem Video, dass er mehrmals täglich auf die Toilette musste und 13 Kilogramm abgenommen hatte, als er damit diagnostiziert wurde.
Der Schlag in seinen Magen hat einige Fans beunruhigt, da es seine Erkrankung verschlimmern könnte. Allem Anschein nach, geht es dem 27-Jährigen nach dem linken Haken von Tyson gut. Neben MrBeasts vermeintlichen Niederlage hat auch der mexikanische Boxer Canelo Alvarez schlussendlich den Kampf im Ring gegen Terence Crawford verloren.
Kommentare