Mann (19) verhaftet: Hat er mit Mord in Rap-Video geprahlt?

Die Polizei von Fort Wayne in Indiana schilderte in einem Bericht, dass am 25. Juli 2024 Beamte in die Warsaw Street gerufen wurden, in der sich eine Schießerei ereignete. Bei der Ankunft fand die Polizei ein Todesopfer, den 20-jährigen Jathen Maxwell vor. Die Gerichtsmedizin von Allen County stellte fest, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte. Die Spur führte die Ermittler zu einem Mann, der vermeintlich über den Fall rappte.

19-Jähriger angeklagt Die Mordkommission des Fort Wayne Police Department hat acht Monate in dem Fall ermittelt und schlussendlich eine Anklage gegen den 19-jährigen Cameron Kizer, Jr. wegen Mordes erhoben. Kizer, dem mehr als 13.000 Menschen auf Instagram folgen, wurde festgenommen – unter anderem auch wegen Körperverletzung in einem anderen Fall. Er befindet sich zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Westville Correctional Facility. Der Hauptverdächtige veröffentlichte am selben Tag der Schießerei ein Rap-Video von sich, in dem er auf den vermeintlichen Mord anspielt.

Wie WANE News berichtet, soll Kizer – laut Gerichtsdokumenten – kurz nach der Schießerei in den sozialen Medien das Wort "Kopfschuss" gepostet haben. Zudem sei sein Songtext ein Hinweis darauf, dass er etwas mit dem Mord zu tun haben könnte: "Ich muss den Streit beenden, den sie angefangen haben. Wenn du ein Problem mit deinem Bruder hast, ruf mich an", rappt der Hauptverdächtige in seinem Lied. Kizer prahlte demnach in seiner Musik damit, Menschen zu erschießen.

Opfer in Falle gelockt? Ein Zeuge soll der Polizei gegenüber angegeben haben, dass Kiser schon "eine Weile" das Opfer bedroht habe. Außerdem habe der Verdächtige Beiträge auf Social Media gepostet, die auf die Tat angespielt hätten. Der 19-Jährige soll laut der Quelle nicht "allein" gehandelt haben. So soll Kizer eine Frau dazu angezettelt haben, Maxwell in eine Falle zu locken, um ihn zu töten. Freunde des vermeintlichen Täters hätten ihm anschließend geholfen, mit einem gestohlenen Auto vom Tatort zu fliehen.