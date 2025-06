Indonesien: 17-Jähriger von Krokodil beim Fischen getötet

In Indonesien hat sich erneut ein Krokodilangriff ereignet: Wie Daily Mail berichtet, wurde der 17-jährige La Bayu aus Indonesien von einem Krokodil beim Fischen getötet. Der Freund des Opfers musste alles mitansehen.

Jugendlicher von Krokodil ins Wasser gezerrt

Der Teenager war mit seinem Freund Inguu am 2. Juni im Kaleleha-Fluss in Südost-Sulawesi angeln, als der 17-Jährige von dem Tier gepackt und in dem Gewässer entlang geschleift wurde. Inguu versuchte, den Jugendlichen noch aus dem Maul des Tieres zu befreien, doch scheiterte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Tier weiterhin in La Bayu festgebissen: "Nachdem wir am Tatort eingetroffen waren, wurde das Krokodil etwa 50 Meter von einer Brücke entfernt gefunden, mit dem Opfer direkt im Maul", erklärte Iptu Thamrin, Sprecher der Polizei des Regierungsbezirks Central Buton. 100 Personen suchten nach dem verschleppten Jugendlichen im Wasser.