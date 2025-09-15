Die Polizei aus Oregon staunte nicht schlecht, als sie das Geheimversteck eines 40-jährigen Mannes entdeckt hatten. Wie in einer Pressemitteilung berichtet wurde, soll der Mann über "ungewisse Zeit" in dem Kriechkeller eines Hauses gelebt haben.

Illegaler Mitbewohner im Keller Die Beamten wurden Anfang September zu einem Wohnkomplex in Clackamas County gerufen, nachdem ein Augenzeuge berichtet hatte, einen unbekannten Mann gesehen zu haben. Dieser soll sein Auto geparkt haben und zur Rückseite eines Gebäudes gegangen sein, wo die Tür zum Kriechkeller offen stand. Aus dem Inneren drang Licht, was untypisch war. Nachdem die Eigentümer kontaktiert wurden, berichteten diese von ungewöhnlichen Geräuschen aus dem Kriechkeller.

Mann konsumierte Drogen Nachdem die Beamten die Tür zu den Räumlichkeiten aufgebrochen hatten, fanden sie einen Mann, der als Beniamin Bucur identifiziert wurde. Der 40-Jährige soll in dem Keller gelebt haben. Die Polizisten fanden ein Bett, Lampen, Ladegeräte, Fernseher und andere elektronische Geräte, die an den Strom des Hauses angeschlossen waren, vor Ort. Die Beamten schätzen, dass Bucur dort schon seit längerer Zeit gelebt hatte. Außerdem wurde eine Pfeife mit weißen Rückständen gefunden, die positiv auf Methamphetamin getestet wurde.