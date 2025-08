San Francisco trauert um Colden Kimber , der mehrere Frauen und Kindern vor einem Mann mit einem Messer beschützen wollte. Der Angreifer hatte die Gruppe an einer Zugstation belästigt und Kimber anschließend tödlich verletzt .

Messerattacke am Bahnhof

Wie The San Francisco Standard berichtet, beobachtete der 28-Jährige mit seiner Freundin am 26. Juli, wie ein Mann mehrere Frauen und Kinder an einer Zugstation im Stadtviertel Ingleside anschrie. Um die Betroffenen vor einer möglichen Attacke zu schützen, eilte Kimber zur Gruppe und schirmte sie vor dem 29-jährigen Angreifer ab.