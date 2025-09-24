Magenta warnt: Betrügerische SMS zu Treuepunkten im Umlauf

Laut Telekom-Unternehmen Magenta häufen sich derzeit wieder betrügerische Nachrichten per SMS, die Kunden mit einem angeblichen Verfall ihrer Treuepunkte unter Druck setzen. Zahlreiche Betroffene meldeten sich bereits beim Support und schilderten ihre Erfahrungen im Netz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Screenshot Achtung vor dieser falschen Magenta-SMS: Betrüger wollen sensible Daten klauen.

"Bonuspunkte schnellstmöglich einlösen" Vor wenigen Tagen erklärte etwa eine Magenta-Kundin über Facebook, dass sie eine Textnachricht erhalten hatte, in der sie aufgefordert wurde, ihre Bonus-Punkte schnellstmöglich einzulösen. Was die Frau besonders irritierte: Auch die richtige Kundennummer war angegeben. Im Text war zudem ein Link enthalten, der angeblich auf das Magenta-Kundenportal führte. Tatsächlich jedoch handelte es sich um eine professionell gefälschte Phishing-Mail, die Daten abgreifen sollte.

Magenta warnt: Nicht auf Link klicken Magenta äußerte sich bereits über den internen Sicherheits-Blog zu den Vorfällen. Dabei betonte das Unternehmen, dass die Textnachrichten NICHT von Magenta stammen und stattdessen Betrüger sensible Daten wie Passwörter, Kreditkarten- oder Bankinformationen ergaunern. Diese geben sich häufig als vertrauenswürdige Unternehmen aus und locken mit gefälschten Links auf täuschend echte Websites. Häufig setzen sie zudem auf Druck und Dringlichkeit mit dem Wording: "Letzte Mahnung", "Ihr Konto wird gesperrt" oder "Sofort handeln".

Woran erkenne ich eine Phishing-Nachricht? Typische Warnsignale sind: Ausländischer Absender

Allgemeine Anrede wie "Sehr geehrter Kunde"

Aufforderung, sofort zu handeln oder Daten einzugeben

Links führen auf fremde oder kryptische Domains

Unaufgeforderte Anhänge oder Einmalcodes