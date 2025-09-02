Popsängerin Lizzo hätte sich wohl zweimal überlegen sollen, ob sie bei diesem TikTok-Trend mitmacht. Die Musikerin trällerte in einem Video zu einem viralen Sound auf der Plattform und fand sich in einem Streit mit einem Fan wieder.

"Chopped and Screwed"-Trend auf TikTok In einem Beitrag vom 25. August machte Lizzo, die mit bürgerlichem Namen Melissa Viviane Jefferson heißt, bei der "Chopped and Screwed"-Challenge mit. Nutzer und Nutzerinnen teilen auf TikTok ihre Meinung und Geschichten zu verschiedenen Themen, während sie im Takt zum Song gleichnamigen Lied von T-Pain und Ludacris singen.

Lizzo wird für Gesangseinlage kritisiert In dem Video singt Jefferson: "Wenn die Europäer nach Amerika kamen und die Geschichte der Ureinwohner auslöschten, warum sollten sie das nicht auch in Schottland getan haben?" Damit macht sie auf die jahrelange Unterdrückung von indigenen Menschen und Rassismus aufmerksam. Die Follower und Followerinnen der "Truth Hurts"-Interpretin waren von der Performance nur wenig begeistert.

Unter dem Video finden sich Kommentare wie: "Als Musiker so aus dem Takt und schief zu singen, ist verrückt 😭"

"Ich dachte, du kannst singen."

"Wie kann man Auto-Tune schlecht klingen lassen?" Andere User und Userinnen feiern die US-Amerikanerin dafür, dass sie ein Zeichen gegen Rassismus auf ihrer Plattform setzt. Ihr Video wurde mehr als zwei Millionen Mal angesehen.

Fan kritisiert Lizzo, weil sie zu schief gesungen hat Userin @nakkeshag teilte ein Video, in dem sie die gesangliche Performance der Sängerin auf der Plattform kritisierte: "Lizzo, wie kannst du Musikerin sein und du konntest nicht einmal die Töne treffen? Willst du mich veräppeln? Abgesehen davon, dass du nicht einmal den Takt getroffen hast." Der Beitrag wurde von unzähligen Usern und Userinnen kommentiert und gelikt. Insgesamt wurde es mehr als fünf Millionen Mal angesehen.