Forscher und Forscherinnen haben in einer Studie das übermäßige Aufkommen des Silberwangen-Krötenfischs (Lagocephalus sceleratus) im Mittelmeer dokumentiert. Vor allem die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt der Meere, die Fischerei und den Küstentourismus sollen schwerwiegend sein.

Das Forscherteam der naturwissenschaftlichen Fakultät der Juraj-Dobrila-Universität Pula und des Instituts für Ozeanographie und Fischerei in Split haben die Fische beobachtet. Die Studie wurde in der Zeitschrift Acta Ichthyologica et Piscatoria veröffentlicht.