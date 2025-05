Konklave: Welche Bedeutung steckt hinter dem Begriff?

Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag hat am Mittwoch das Konklave begonnen, um über seine Nachfolge zu entscheiden. Aus dem Rauchfang der Sixtinischen Kapelle stieg zunächst schwarzer Rauch auf, was bedeutet, dass der erste Wahlgang noch zu keinem Ergebnis geführt hat. Am heutigen Donnerstag wird die Papstwahl fortgesetzt.

Doch was genau beutetet eigentlich Konklave?