Bereits in jungen Jahren hat der 19-Jährige Interesse für diese Berufsbranche entwickelt. "Ich bin als kleiner Junge immer schon zwischen Särgen auch bei der Arbeit dabei gewesen. Dann wollte ich mir mit 13, 14 ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Und während meine Freunde Regale eingeräumt haben, habe ich angefangen, tote Menschen mit zu waschen. Mein Minijob hat mir mehr und mehr Spaß gemacht" , erzählt er auf TikTok .

Ich will möglichst viele Menschen aufklären und meinen Beruf etwas bekannter machen. Mich freut besonders, dass diese Videos tatsächlich Leuten helfen. Viele schreiben mir, dass sie lange Zeit große Angst vor dem Tod hatten und durch meine Videos inzwischen besser mit diesem Einschnitt umgehen können.

Bauer stand schon für ZDF und ProSieben vor der Kamera. Im TV und in den sozialen Medien beantwortet der 19-Jährige Fragen wie:

Alarmlicht, falls Toter wieder aufwacht?

Eines seiner TikTok-Videos hatte besonders viele Aufrufe (3,8 Millionen) ‒ ein Indikator dafür, dass das Thema von großem Interesse ist. In dem Clip geht es um die Frage, wofür das grelle Alarmlicht im Bestattungsraum gedacht ist. "Dieses Licht geht an, wenn einer von den Toten wieder aufwacht? Das habe ich schon öfter in den Kommentaren gelesen", schreibt der Deutsche.