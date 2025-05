"WW3" in den Charts

Zurzeit ist das Lied auf der Spotify-"Viral"-Chartliste auf Platz 1, zuvor war es unter anderem auch auf der israelischen Chartliste an der Spitze. Laut Reddit- und X-Postings war der Song sogar in Österreich, Deutschland und den USA auf der Nummer 1 – mittlerweile ist der Track in diesen Listen nicht mehr auffindbar. Auf dem Profil des Künstlers und auf X (vormals Twitter) kann man das Werk weiterhin streamen.

In dem Track rappt der Musiker unter anderem, dass er das Buch "Mein Kampf" vor dem Zubettgehen lesen würde und alle seine Freunde "Nazis" wären.