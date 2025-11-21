Ein angehender Musiker aus den USA erlebte die Überraschung seines Lebens. Auf TikTok hat er unter dem Usernamen @bukumusic mehr als 18,4 Tausend Fans. Am 20. November teilte der Mann ein Video, in dem er sich verzweifelt am Straßenrand zeigt, weil er eine Autopanne hatte. Doch der junge Künstler hatte Glück im Unglück und ein Hollywood-Star eilte ihm zur Hilfe. Das Video generierte mehr als 7,2 Millionen Aufrufe.

TikToker filmt sich verzweifelt am Straßenrand Der TikToker erzählt in seinem Video, dass er schon seit längerem mit Problemen zu kämpfen hat: "Ich bin in die große Stadt gezogen und versuche es, wie alle anderen [Anm. d. Red.: im Showbusiness] zu schaffen." Der User erzählt weiter, dass mehrere Autos an ihm vorbeifahren, aber niemand anhält, um ihm bei seiner Autopanne zu helfen.

Justin Bieber hilft Mann bei Autopanne Plötzlich bleibt jemand neben dem TikToker stehen und kommt auf ihn zu. "Ich denke, ich werde verrückt. Ich glaube, Justin Bieber hat gerade angehalten, um mir zu helfen", sagte @bukumusic in seinem Video. "Bist du Justin Bieber?" Kurz darauf kommt die unglaubliche Antwort: "Was geht ab, Bruder. Ich bin Justin", antwortet der Sänger und klatscht mit dem gestrandeten Mann ein. Der TikToker legt den Arm um den Superstar und beide zeigen sich kurzzeitig in der Kamera, danach endet die Aufnahme.