Influencerin Yasmim Ângela Feitosa de Souza feierte ausgelassen ihren Geburtstag und stieß mit ihren Freunden und Freundinnen auf ihr 26. Lebensjahr an. Doch nur zwei Tage später war die Brasilianerin tot. Der Alkohol, den die Frau konsumierte, war verunreinigt.

Influencerin verstarb zu Hause Mehr als 23.300 Fans folgen der 26-Jährigen aus Petrolina auf Instagram, die vor allem Lifestyle-Content auf der Plattform teilte. Nun trauert die Community um die Content Creatorin, die viel zu früh verstorben ist. Wie das brasilianische Medium G1 berichtet, war Feitosa de Souza am 10, November mit ihren Freunden und Freundinnen feiern und konsumierte dabei Alkohol. Sie beklagte sich am nächsten Morgen darüber, dass es ihr nicht gutgehen würde, nur einen Tag später verstarb sie in ihrem Haus in im Viertel Vila Vitória. In einem Interview mit dem Medium Petrolina em Destaque erklärte die Mutter der Toten, Ozenilda Feitosa, dass ihre Tochter zuerst unbeschwert und fröhlich war, bevor sich ihr Zustand verschlechterte.

Methanolvergiftung als Todesursache? Nicht nur der Inlfuencerin ging es schlecht, auch ihr Partner Gustavo Amorim Brito und eine Freundin namens Keline beklagten sich über Unwohlsein. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht und versorgt, sie sind weiterhin stationiert. Yasmims Familie wartet weiterhin auf die Ergebnisse der Obduktion. Man geht jedoch davon aus, dass eine Methanolvergiftung der Grund für ihr Ableben ist. "Meine Tochter wurde plötzlich krank, und wir hatten nicht gedacht, dass es so etwas Ernstes sein könnte. Ich möchte die Menschen warnen, vorsichtig vor dem zu sein, was sie konsumieren. Möge der Tod meiner Tochter als Lektion dienen und andere Leben retten", erklärte Ozenilda Feitosa unter Tränen. Die Influencerin wurde am 13. November beerdigt.