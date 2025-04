Doch nun sind ihre Fans in Sorge: Die 29-Jährige wurde bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden und liegt jetzt auf der Intensivstation.

Bewusstlos in Wohnung aufgefunden

In einem Instagram-Beitrag meldete sich Kat, die Schwester der Content Creatorin, und gab ein Update zu Ashleys Gesundheitszustand: "Wie einige von euch vielleicht wissen, wurde Ashley am Montag, dem 24. März, bewusstlos und nicht ansprechbar in ihrer Wohnung aufgefunden und liegt derzeit auf der Intensivstation, wo sie noch einige Wochen bleiben könnte, bevor wir sie nach Hause holen können."

Kat sprach auch mit The Times über den kritischen Zustand ihrer Schwester. Laut dem Medium sprachen die Eltern der Influencerin, die bereits seit fünf Jahren in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul lebt, am Samstag mit ihr. Surcombe soll sich darüber beschwert haben, dass sie sich nicht gut fühlte, dehydriert und verwirrt sei.