Knapp 6.000 Menschen folgen Jordan James Parke , besser bekannt als der "Lip King", auf Instagram . Der 34-jährige Brite war vor allem für seine zahlreichen Schönheitsoperationen bekannt. Parke bot ebenfalls Beauty-Eingriffe an, um auch seine Fans zu verschönern. Doch laut BBC wurde der Mann am 18. Februar tot aufgefunden. Zwei Personen wurden im Zusammenhang mit dem Tod des Influencers verhaftet.

Wie die Metropolitan Police berichtet, wurde Parke bewusstlos am Lincoln Plaza in Canary Wharf (Ost-London) entdeckt. Er wurde noch vor Ort für tot erklärt. Laut den Ermittlungen soll sich der 34-Jährige zuvor noch einem Schönheitseingriff unterzogen haben. Die Todesursache sei zurzeit "unklar".

Tod nach Beauty-Eingriff?

Am 20. Februar wurden ein 43-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau wegen Verdachts auf Totschlag festgenommen. Sie wurden gegen Kaution freigelassen, bis weitere Ermittlungen zum Tod von Parke durchgeführt werden. Außerdem soll laut eines Sprechers der Polizei weiterhin untersucht werden, ob es Informationen gibt, "die darauf hindeuten, dass das Opfer vor seinem Tod möglicherweise einer Schönheitsoperation unterzogen wurde."

Eine Obduktion der Leiche soll zeitnah durchgeführt werden.