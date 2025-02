ID Austria down: Deshalb konnten sich Nutzer nicht anmelden

Anhaltende Kritik an ID Austria

ID Austria steht bereits seit längerem in der Kritik. Immer wieder gab es Berichte über technische Probleme und Schwierigkeiten in der Nutzung. Die Nutzerfreundlichkeit der App wird häufig bemängelt, was sich auch in den Bewertungen widerspiegelt. Im App Store erreicht das Digitale Amt mit rund 7000 Bewertungen lediglich 1,7 Sterne.