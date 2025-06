Neue Party-Reihe auf Ibiza: Heimische DJs starten durch

Die Baleareninsel ist seit Jahrzehnten Heimathafen für Freigeister, Kreative, Sonnenanbeter und Musikliebhaber . Auch in dieser Saison sind wieder zahlreiche neue Kollektive, Konzepte und Kreationen am Start. Mit dabei: die Kitchen & Sound Pirates.

Ein Projekt mit doppeltem Fokus

Die Initiative geht zurück auf den deutschen Eventunternehmer Mario Rathgeber, der zunächst das Projekt Kitchen Pirates Ibiza 2023 ins Leben rief. Ziel war und ist es, Kulinarik mit einem sorgfältig zusammengestellten Musikprogramm zu kombinieren. Aus dieser Idee entstand 2024 in Zusammenarbeit mit dem international renommierten DJ Chaz Washington das Musik-Spin-off Sound Pirates Ibiza, das seither für das musikalische Konzept der Veranstaltungen verantwortlich ist und weitere musikalische Hochkaräter wie Music P mit an Bord geholt hat. Kulinarik und elektronische Klänge in Kombi funktionierten so gut, dass man nun den nächsten Schritt gewagt hat.