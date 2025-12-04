Die Höhle der Löwen: Investor Frank Thelen verunfallt mit Schneemobil
Inmitten der weihnachtlich geschmückten Kulisse der Startup Show "Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten" kam es zu einem besorgniserregenden Zwischenfall: Der Investor Frank Thelen verlor beim Probelauf der TV-Sendung mit einem Elektro-Schneemobil die Kontrolle und raste ungebremst in ein Metalltor.
Unfallhergang: Das ist passiert
Während der TV-Aufzeichnung stieg Thelen spontan auf das Gerät, obwohl seine Kollegin Judith Williams noch davor warnte. Kurz darauf beschleunigte Thelen das Schneemobil und verlor offensichtlich die Kontrolle: Das Gefährt rauschte ungebremst in ein Metalltor. Der Aufprall war heftig genug, um das Tor deutlich zu beschädigen.
Schaden beträgt 40.000 Euro
Der Schock war groß: Das Tor wurde erheblich beschädigt, laut Berichten der Bild-Zeitung soll der entstandene Sachschaden bei rund 40.000 Euro liegen. Verletzt wurde hingegen niemand.
Thelen entschuldigt sich
Nach dem Unfall war die Stimmung im Studio merklich angespannt. Thelen entschuldigte sich sofort bei den beiden Gründern. "Ich hoffe, das Gerät hat keinen Schaden genommen". Zudem erklärte er: "Das Ding hat nicht gebremst. Und es hatte auch keinen Rückwärtsgang". Laut Medienberichten waren die Bremsen des Mobiles zwar vorhanden, jedoch offenbar nur für Schnee konzipiert. Auf dem glatten Studioboden versagten sie.
E-Schneemobil aus Österreich
Die Gründer Sergey Ignatyev (53) und Werner Kirchner-Höfer (52) aus Österreich präsentierten mit dem sogenannten "Bobsla" ein emissionsfreies, elektrisch betriebenes Schneemobil, das als "Fun-Sportgerät" konzipiert ist. Der Hersteller betonte gegenüber der Bild-Zeitung, das Gefährt sei "nahezu unkippbar" und besonders einfach zu steuern, selbst für Fahranfänger.
Wann ist die Folge im TV zu sehen?
- Die Folge mit dem "Bobsla"-Pitch und dem anschließendem Unfall wird am 8. Dezember 2025 um 20:15 Uhr bei VOX ausgestrahlt.
- Vorab ist sie ab dem 1. Dezember auf RTL+ verfügbar.
Ob das elektrische Schneemobil trotz dieses Rückschlags einen Deal erhält, oder ob der Crash den Investoren das Vertrauen raubt, bleibt abzuwarten.
Kommentare