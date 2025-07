6 Millionen Konten betroffen

"Qantas bestätigt, dass es in einem ihrer Contact Center zu einem Cyber-Vorfall mit Auswirkungen auf Kundendaten gekommen ist. Das System ist nun unter Kontrolle", teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit. Der Vorfall ereignete sich am 30. Juni, nachdem das Unternehmen "ungewöhnliche Aktivitäten auf einer Drittanbieterplattform" festgestellt hatte.

Die Kunden der Fluggesellschaft werden von dem Unternehmen kontaktiert und dabei unterstützt, ihre Daten und Accounts wieder zu sichern. Es wurde eine spezielle Hotline nach dem Angriff eingerichtet. "Es gibt keine Auswirkungen auf den Betrieb oder die Sicherheit der Fluggesellschaft von Qantas", erklärte Qantas Airways weiter. "Wir können bestätigen, dass alle Qantas-Systeme weiterhin sicher sind."