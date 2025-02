Frequency 2025 wegen Post Malone verschoben: Fans sind sauer

Frequency: Neues Datum wegen Headliner Post Malone

Das Line-up der vergangenen Jahre hatte es in sich: Oasis, Limp Bizkit, Billie Eilish oder Metallica rockten bereits die Frequency-Bühne in Niederösterreich. Rund 180.000 Besucher reisten 2024 für das Festival aus der ganzen Welt an. Und auch heuer wollen die Veranstalter mit dem Weltstar Post Malone, der bereits 18 Grammy-Nominierungen erhielt, wieder einen dicken Fisch an Land ziehen.

Doch der Künstler hätte lediglich am Mittwoch, dem 13. August, auftreten können. Damit der Coup möglich ist, wurde kurzerhand das Datum des Musikspektakels geändert.