In der aktuellen "Shopping Queen"-Woche tauschten sich die vier Teilnehmerinnen am Montag darüber aus, welches Motto für sie ein "No-Go" wäre. Kandidatin Martina verkündete sofort, dass sie nicht ihre Füße zeigen wolle. Die anderen Frauen stimmten zu – alle, bis auf Melanie, die eine spannende "Beichte" ablegte.

"Ich war Fußdouble für Frauke Ludowig", platzte es aus Kandidatin Melanie plötzlich heraus. "Aber ich pack' die jetzt nicht aus." Laut der Teilnehmerin war sie in der RTL-Werbung für die Füße der Moderatorin eingesprungen. "Immer wenn RTL in die Werbung geht, zeigen die immer einen Trailer, in der Regel von den Leuten, die dort arbeiten", erklärte Melanie und führte aus, dass statt Ludowigs Körper, der von der 47-Jährigen gezeigt wurde. In einer Szene streift sie sich die Pumps von ihren Füßen, die die Gliedmaßen der Moderatorin mimen sollen.