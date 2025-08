Wirbel gebrochen: Frau verletzt sich bei TikTok-Challenge schwer

Die angehende Influencerin Mariana Barutkina wollte bei der viralen Nicki-Minaj-Challenge , die gerade auf TikTok gefeiert wird, mitmachen. Doch in einem Video sieht man, dass ihr Versuch schiefging und sich die Russin stark verletzte. Sie hat sich den Rücken gebrochen .

Was ist die Nicki-Minaj-Challenge?

Der TikTok-Trend geht auf den Song "High School" von Rapperin Nicki Minaj zurück, der 2013 veröffentlicht wurde. Im Musikvideo sieht man, wie die Musikerin neben einem Pool quasi "in der Luft" sitzt, ein Bein über das andere gelegt hat und sorgfältig in Körpergewicht in High Heels balanciert.