Immer mehr User und Userinnen sprechen auf TikTok über den "Forehead kiss of doom" (zu Deutsch: Stirnkuss des Untergangs), der angeblich einen Zeitpunkt in der Beziehung markieren soll, der das Ende einläutet. Was genau steckt hinter der "Forehead Kiss Theory"?

Was ist die Forehead Kiss Theory? "Wenn er dir den Stirnkuss des Untergangs gibt und du weißt, dass du nur mehr eine Woche mit ihm hast", schreibt eine Userin in ein TikTok-Video, das mehr als 679.000 Aufrufe hat.

In einem anderen Video mit mehr als 110.000 Aufrufen heißt es: "Wenn er dich auf die Stirn küsst und du weißt, dass du weniger als 48 Stunden hast, bevor ihr nie wieder miteinander redet."

Wer also in einer Liebelei oder Kennenlernphase auf die Stirn geküsst wird, muss sich laut der Theorie darauf einstellen, bald wieder Single zu sein.

TikTok bestätigt Theorie Unzählige User und Userinnen äußerten sich zu der Theorie und bestätigen, dass sie entweder selbst "Opfer" davon wurden, oder den "Stirnkuss des Untergangs" vergeben haben: "Die Erinnerung, die du mir gerade zurückgebracht hast💀...."

"Der Kuss des Todes."

"Das habe ich gestern Abend zu meinem Freund gesagt. Er verliert das Interesse. Woher weißt du das, fragte sie... Weil er mich auf die Stirn küsst, wenn er mich sieht."

"Ehrlich gesagt, macht das total Sinn. Ich bin jetzt seit über 48 Stunden auf 'gelesen'😂"

"Was ist die Wissenschaft dahinter und warum wird das nicht untersucht?"

"Ich habe gelernt, niemals einem Kuss auf die Stirn zu vertrauen."

"Oder wenn sie dir die Haare hinter das Ohr streichen. Sag mir einfach, dass du mich bald verlassen wirst💔"