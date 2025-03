Warum man Haustiere im Fasching nicht verkleiden sollte

Auch Kommunikation kaum möglich

Zudem machen die für uns Menschen lustigen Anzüge und Requisiten es den Tieren schwer, sich mit ihren Artgenossen zu verständigen. Tiere kommunizieren über die Körpersprache, etwa indem sie ihr Fell aufstellen, Ohren oder Schwanz in eine bestimmte Position bringen, so die Tierschützer. Auch Menschen können Tiere so Signale senden, etwa wenn sie Angst haben oder drohen wollen. Eingepackt in einem Karnevalskostüm sei diese Verständigung oft nur noch eingeschränkt möglich.