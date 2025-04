Instagram-Story zeigt Vorher-Nachher

Auf Instagram postete sie nach zahlreichen Fan-Anfragen ein Vorher-Nachher-Foto. Dieses zeigt die 34-Jährige nach ihrer Bauch- und Bruststraffung im Bikini und macht das Ausmaß ihrer Eingriffe sichtbar. "Es ist jetzt ein Foto was ich euch rausgesucht habe, was ich so nie hochgeladen hätte. Ich hätte es bearbeitet, [...] ich hätte das als zu unvorteilhaft für mich selbst empfunden", schreibt sie in Hinblick auf das Foto, das vor den Eingriffen entstand.