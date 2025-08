Es ist noch gar nicht lange her, da stand Elon Musks KI-Sprachmodell Grok massiv in der Kritik, weil der Chatbot über Politiker herzog und dazu noch Verschwörungstheorien verbreitete. Musk schob damals sogar jede Verantwortung von sich , bezichtigte User, die KI provoziert zu haben.

Das Problem: Diese Funktion resultiert in vielen Fällen in Deepfake-Nacktvideos. The Verge testete dies mit Superstar Taylor Swift und dem Satz "Taylor Swift feiert Coachella mit den Jungs." Heraus kam am Ende ein Fake-Video, in dem sich die 35-Jährige die Kleider vom Leib reißt.

Die Darstellung Swifts sei laut des Mediums zwar nicht perfekt, aber auf den ersten Blick nicht sofort zu erkennen. Eine Stellungnahme von xAI gab es noch nicht.