Ed und Lorraine Warren waren ein US-amerikanisches Pärchen, das für seine paranormalen Ermittlungen bekannt wurde. Die Dämonenlogen, die jeweils 2006 und 2019 verstarben, wurden durch ihre Arbeit und die überspitzte Verfilmung einiger ihrer Fälle ("The Conjouring") bekannt. Vor allem die (angeblich) dämonisch besessene Puppe Annabelle erlangte nach des gleichnamigen Horrorfilms internationale Bekanntheit. Diese wird in einer gesicherten Vitrine im "Occult Museum" der Warrens aufbewahrt, wo über 750 gruselige und verfluchte Artefakte zur Sammlung zählen.

Nun wurde bekannt, dass der US-Comedian Matt Rife das Anwesen sowie die gruselige Sammlung des verstorbenen Pärchens erworben. Seine Fans sind davon jedoch alles andere als begeistert.

Neuer Besitzer des Warren-Hauses Auf Instagram berichtet der Comedian von seiner neuesten Anschaffung: "Ich habe offiziell Ed und Lorraine Warrens Haus und Occult Museum gekauft(...)." Die Immobilie wurde einschließlich der gesamten Spuksammlung verkauft. Rife beschreibt weiter, dass er von dem Paranormalen "besessen" sei und die "Conjuring"-Filme seine Lieblingsstreifen seien.

"Ich fühle mich also unglaublich geehrt, eines der prominentesten Immobilien der paranormalen Geschichte übernommen zu haben. Ed und Lorrain Warren haben die Dämonologie und Übernatürlichkeit in den Mainstream gesetzt und sind das Herzstück einiger der berühmtesten Spukgeschichten aller Zeiten, The Conjuring House, Amityville Horror, etc...", heißt es in dem Beitrag weiter.

Gruselige Events geplant Der Comedian, der sich für die nächsten fünf Jahre um die Gruselsammlung kümmern darf, erwarb das Haus zusammen mit Influencer Elton Castee. In einem weiteren Video betont er, dass er nicht der Besitzer der verfluchten Gegenstände ist, sondern mit Castee als Betreuer und Vormund für die Sammlung agiert. Die beiden Männer planen, das Anwesen für Übernachtungen und Museumsführungen zu öffnen.