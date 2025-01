"Dschungelcamp" beginnt mit Skandal: Jürgen Hingsen streikt

Dicke Lippe ausgespuckt - aber dicke Lippe riskiert

Reality-Star Sam Dylan (33) spuckte die ihm servierte Bullenlippe zwar wieder aus, riskierte aber später dennoch selbst eine dicke Lippe. Mit Stehfest zeterte er über Hingsens Arbeitsverweigerung: "Das geht gar nicht." Dylan und Stehfest bildeten bereits an Tag 1 eine Achse des Lästerns. Ebenso im Visier: der zweite Camp-Senior Dahlmann, der Edith Stehfests Mann Eric versehentlich als ihren Ex bezeichnet hatte, was Edith explodieren ließ. Beim Publikum sammelte Dylans Benehmen keine Punkte: Er muss in die nächste Prüfung.

Auch die Rolle des Camp-Clowns ist vergeben. Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62, "Der Alte") - bekennend schwul - ließ sich keine Gelegenheit zu einem anzüglichen Witz entgehen: "Ich finde immer das andere Ufer", quittierte er etwa eine Dschungelprüfung, die schwimmend durch einen Fluss führte. Später badete Sanoussi-Bliss pudelnackt im nahe gelegenen See.