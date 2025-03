Mehr als 705.000 Menschen folgen dem YouTube-Kanal Jordan Fabrics , der von Donna Jordan geführt wurde. Auf der Plattform teilte sie zahlreiche Videos, in denen sie Anleitungen zum Quilten veröffentlichte.

Unter einem Quilt versteht man großes Textil, das von drei Stoffschichten zusammengenäht wird. In der Mitte befindet sich meist eine kuschelige Zwischenlage, damit der Quilt wärmend ist. Die Fans liebten die kreative Content Creatorin und teilten viele ihrer Designs in den sozialen Medien, die sie mithilfe der Videos der US-Amerikanerin nachgemacht haben.

Donna Jordan nach Krankheit verstorben

Am 18. März wurde ein neues Video auf ihrem Kanal veröffentlicht, das traurige Nachrichten offenbart: Donna Jordan ist nach langer Krankheit am 14. März im Alter von 67 Jahren verstorben. In der Aufnahme berichtet ihr Ehemann Matt, dass Donna schon seit Jahren gegen eine Krankheit kämpfte und die letzten drei Monate sehr schwer für sie waren. Das Paar hatte sich im Alter von 16 Jahren kennengelernt und bereits als Teenie hatte die YouTuberin Quilts angefertigt. Dass sie jemals damit Geld verdienen würde, hätte sie laut ihrem Ehemann nie gedacht.