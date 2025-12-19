"Dinner for One" bekommt eine Vorgeschichte: Zu sehen bei Amazon Prime

Die legendäre TV-Tradition "Dinner for One" bekommt ein Prequel: Amazon Prime Video veröffentlicht am 22. Dezember 2025 die Serie "Miss Sophie – Same Procedure As Every Year", welche die bisher unerzählte Vorgeschichte des Kult-Sketches beleuchtet.

Worum geht es in "Miss Sophie"? Die neue Serie "Miss Sophie – Same Procedure As Every Year" spielt 50 Jahre vor dem klassischen Sketch und erzählt die Geschichte der jungen Miss Sophie und ihrem Butler James. Laut der offiziellen Pressemitteilung führt die Handlung ins England des frühen 20. Jahrhunderts: Die junge Miss Sophie lädt fünf wohlhabende Heiratskandidaten auf ihr Anwesen ein, da sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt und der Fortbestand ihres Besitzes auf dem Spiel steht. Einer der Männer wird ermordet, und zwischen Miss Sophie und Butler James entspinnt sich eine gesellschaftlich tabuierte Romanze.

Starbesetzung und Produktion Die achtteilige Produktion umfasst sechs Episoden, die weltweit exklusiv bei Prime Video verfügbar sein werden. Die Macher betonen dabei, dass "Miss Sophie" kein Remix des Originals, sondern ein eigenständiges Period-Drama sein wird. Also eigentlich genau für Zuschauer, die den Kultklassiker lieben und zugleich mehr über seine Figuren erfahren wollen.

Hauptdarstellerinnen und -darsteller: Alicia von Rittberg als junge Miss Sophie

als junge Miss Sophie Kostja Ullmann als Butler Jame

als Butler Jame Moritz Bleibtreu als Mr. Pommeroy

als Mr. Pommeroy Frederick Lau als Mr. Winterbottom

als Mr. Winterbottom Jacob Matschenz als Sir Toby

als Sir Toby Christoph Schechinger als Admiral von Schneider

als Admiral von Schneider Vladimir Korneev als Graf Szabos