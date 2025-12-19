"Dinner for One" bekommt eine Vorgeschichte: Zu sehen bei Amazon Prime
Die legendäre TV-Tradition "Dinner for One" bekommt ein Prequel: Amazon Prime Video veröffentlicht am 22. Dezember 2025 die Serie "Miss Sophie – Same Procedure As Every Year", welche die bisher unerzählte Vorgeschichte des Kult-Sketches beleuchtet.
Worum geht es in "Miss Sophie"?
Die neue Serie "Miss Sophie – Same Procedure As Every Year" spielt 50 Jahre vor dem klassischen Sketch und erzählt die Geschichte der jungen Miss Sophie und ihrem Butler James. Laut der offiziellen Pressemitteilung führt die Handlung ins England des frühen 20. Jahrhunderts: Die junge Miss Sophie lädt fünf wohlhabende Heiratskandidaten auf ihr Anwesen ein, da sie in finanziellen Schwierigkeiten steckt und der Fortbestand ihres Besitzes auf dem Spiel steht. Einer der Männer wird ermordet, und zwischen Miss Sophie und Butler James entspinnt sich eine gesellschaftlich tabuierte Romanze.
Starbesetzung und Produktion
Die achtteilige Produktion umfasst sechs Episoden, die weltweit exklusiv bei Prime Video verfügbar sein werden. Die Macher betonen dabei, dass "Miss Sophie" kein Remix des Originals, sondern ein eigenständiges Period-Drama sein wird. Also eigentlich genau für Zuschauer, die den Kultklassiker lieben und zugleich mehr über seine Figuren erfahren wollen.
- Alicia von Rittberg als junge Miss Sophie
- Kostja Ullmann als Butler Jame
- Moritz Bleibtreu als Mr. Pommeroy
- Frederick Lau als Mr. Winterbottom
- Jacob Matschenz als Sir Toby
- Christoph Schechinger als Admiral von Schneider
- Vladimir Korneev als Graf Szabos
Ein Kultsketch wird zum Serienstoff
"Dinner for One" ist seit den 1960er-Jahren eines der meistgesendeten Fernsehwerke an Silvester im deutschsprachigen Raum. Der kurze schwarz-weiße Sketch, erstmals 1963 vom NDR produziert, zeigt Miss Sophie und ihren Butler James bei einem ikonischen Dinner: Da alle eingeladenen Gäste bereits verstorben sind, muss James nicht nur servieren, sondern auch für alle imaginären Gäste trinken. Im Laufe des Abends steigt so der Pegel schnell, was dazu führt, dass er wiederholt über ein Tigerfell stolpert – eine der wohl legendärsten Szenen zu Neujahr.
