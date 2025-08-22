DING. x Project Aura: Neue Event-Reihe erobert das Palais Freiluft
Nach einem fulminanten Start Ende Juni geht das brandneue Event-Format DING in die nächste Runde. Diesmal wieder mit an Bord: Das House DJ-Kollektiv Project.Aura. Zusammen soll ein einzigartiges Open-Air-Erlebnis geschaffen werden, das Musik und Gastronomie innovativ verbindet.
Infos und Programm
Am 30. August 2025 verwandelt sich das Palais Freiluft von 15:00 bis 02:00 Uhr zu einem Schauplatz für Musikliebhaber, Feinschmecker und Kunstfreunde. Neben Food-Ständen erwarten die Gäste eine Kunstausstellung des Wiener Artist Marcin Glod, eine Make-up-Lounge von got2be sowie weitere Überraschungen. Damit setzt das Augarten Open Air neue Akzente in der Wiener Eventszene.
Palais Freiluft, Trautsongasse 1b, 1080 Wien
15:00 bis 02:00 Uhr
Tickets: ab 10 Euro
Mehr zu Project.Aura
Für feine House-Klänge sorgt das bekannte DJ-Kollektiv Project.Aura - bestehend aus den drei DJs Chiara, Xavi und Fabian, welches bereits zahlreiche Wiener Hotspots bespielt hat.
Gegründet von den langjährigen Gastronomen Manuel und Mario, bekannt aus der Wiener Szenegastronomie, steht DING. für kreative Gastronomiekonzepte und maßgeschneiderte Lösungen für Veranstaltungen. Mit der Reihe DING. X Project.Aura geht die Zusammenarbeit nun in die zweite Runde.
