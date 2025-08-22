Event

DING. x Project Aura: Neue Event-Reihe erobert das Palais Freiluft

Die neue Eventreihe geht in die zweite Runde.
Kult trifft auf Innovation: Am 30. August öffnet der älteste Barockgarten Wiens seine Tore für ein neues Event-Format.
Von Sophie Unger
22.08.25, 06:32
Nach einem fulminanten Start Ende Juni geht das brandneue Event-Format DING in die nächste Runde. Diesmal wieder mit an Bord: Das House DJ-Kollektiv Project.Aura. Zusammen soll ein einzigartiges Open-Air-Erlebnis geschaffen werden, das Musik und Gastronomie innovativ verbindet.

Das neue Event-Format Augarten Open Air geht in die nächste Runde.

Infos und Programm

Am 30. August 2025 verwandelt sich das Palais Freiluft von 15:00 bis 02:00 Uhr zu einem Schauplatz für Musikliebhaber, Feinschmecker und Kunstfreunde. Neben Food-Ständen erwarten die Gäste eine Kunstausstellung des Wiener Artist Marcin Glod, eine Make-up-Lounge von got2be sowie weitere Überraschungen. Damit setzt das Augarten Open Air neue Akzente in der Wiener Eventszene.

Mehr zu Project.Aura

Für feine House-Klänge sorgt das bekannte DJ-Kollektiv Project.Aura - bestehend aus den drei DJs Chiara, Xavi und Fabian, welches bereits zahlreiche Wiener Hotspots bespielt hat.

Gegründet von den langjährigen Gastronomen Manuel und Mario, bekannt aus der Wiener Szenegastronomie, steht DING. für kreative Gastronomiekonzepte und maßgeschneiderte Lösungen für Veranstaltungen. Mit der Reihe DING. X Project.Aura geht die Zusammenarbeit nun in die zweite Runde.

