DING. x Project Aura: Neue Event-Reihe erobert das Palais Freiluft

Nach einem fulminanten Start Ende Juni geht das brandneue Event-Format DING in die nächste Runde. Diesmal wieder mit an Bord: Das House DJ-Kollektiv Project.Aura. Zusammen soll ein einzigartiges Open-Air-Erlebnis geschaffen werden, das Musik und Gastronomie innovativ verbindet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DING x Project.Aura Das neue Event-Format Augarten Open Air geht in die nächste Runde.

Infos und Programm Am 30. August 2025 verwandelt sich das Palais Freiluft von 15:00 bis 02:00 Uhr zu einem Schauplatz für Musikliebhaber, Feinschmecker und Kunstfreunde. Neben Food-Ständen erwarten die Gäste eine Kunstausstellung des Wiener Artist Marcin Glod, eine Make-up-Lounge von got2be sowie weitere Überraschungen. Damit setzt das Augarten Open Air neue Akzente in der Wiener Eventszene.

Alle Details im Überblick Palais Freiluft, Trautsongasse 1b, 1080 Wien 15:00 bis 02:00 Uhr Tickets: ab 10 Euro Hier geht es zu den Tickets!

Mehr zu Project.Aura Für feine House-Klänge sorgt das bekannte DJ-Kollektiv Project.Aura - bestehend aus den drei DJs Chiara, Xavi und Fabian, welches bereits zahlreiche Wiener Hotspots bespielt hat.