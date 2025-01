"Anfangs hat das Video meine Fans erreicht, danach wurde es in Schübchen immer mehr", erzählt Holzmann. Zunächst ging das Video in den USA viral und erreichte dann auch viele asiatische Nutzer. Doch beinahe hätte das Video nicht den Erfolg erlebt: "Ich hatte das Gefühl, dass ich mich mit meiner Tanzeinlage zum Affen mache", gesteht Holzmann. Erst nach Rücksprache mit ihrem Freund entschied sie, das Video nicht zu löschen.

Auftritt in US-Fernsehen

Der Erfolg des Videos blieb nicht auf TikTok beschränkt. Der amerikanische Fernsehsender "Fox 8 News" aus Cleveland hat das Video als "Web Video of the Day" in einer Frühstückssendung gezeigt. Die darauffolgende Resonanz überwältigt Holzmann: "Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Nachrichten wir bekommen. Ich kann TikTok kaum noch öffnen, weil so viele Benachrichtigungen aufploppen."