Heutiges Google Doodle: Was ist das chinesische Laternenfest?

Das Laternenfest – oder auch Yuanxiao-Fest – findet heuer am 12. Februar statt und stellt einen der wichtigsten traditionellen Festtage in China dar. Google würdigt das Fest, das den Abschluss der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest markiert, mit einem eigenen Doodle, das eine leuchtende Laterne mit dem Aufdruck einer Schlange zeigt. Ein Symbol für das chinesische Jahr , das seit dem 29. Jänner 2025 im Zeichen der Schlange steht.

Was ist das chinesische Laternenfest?

Das chinesische Laternenfest wird am 15. Tag des ersten Mondmonats gefeiert, sprich zwei Wochen nach Beginn des chinesischen Neujahrs. Traditionell werden hierzu in China, Hongkong und Taiwan spektakuläre Laternenausstellungen veranstaltet, bei denen aufwändig gestaltete Laternen, meist in Form von Tieren, Fabelwesen oder Szenen aus Legenden, zur Schau gestellt werden.