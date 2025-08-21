After Work mit Blick auf Wien: So war "Büroschluss" am Cobenzl
Auch in diesem Jahr kam das After-Work-Format "BÜROSCHLUSS" als Sommer-Edition daher. Als Schauplatz diente erneut die Wiener Ausflugslocation Weitsicht Cobenzl, wo mit DJs, Gastronomie und Blick über die Stadt ein vielversprechender Abend über die Bühne ging.
3.000 Gäste bei über 30 Grad
Während sich die Sonne langsam über Wien senkte, füllte sich das Areal mit rund 3.000 Gästen, die auf drei Floors den unverwechselbaren BÜROSCHLUSS-Sound der DJs Stari, 2 Hot, Elephant, Cuepoint, Houseverstand und Kofi feierten. Weiters am Programm: Sieben Outdoor- und Indoor-Bars, die wunderbare Afterwork-Drinks servierten, sowie verschiedene Foodtrucks.
Promi-Aufgebot
Beim exklusive VIP-Empfang mit dabei waren unter anderem Dancing-Star-Profi Herby Stanonik, die Schauspielerinnen Selina Graf und Christina Cervenka, Moderatorin Petra Stumpf, Ex-Miss Austria Tanja Duhovich oder Designer Nikola Dudek – um nur einige zu nennen.
Infos zur Location
Das Veranstaltungsformat, das in der Wiener Innenstadt seinen Anfang nahm, wollte mit dem temporären Standortwechsel auf den Cobenzl eine sommerliche Alternative zum Stadtgeschehen bieten. Das Weitsicht Cobenzl, einst das Rondell Café-Restaurant hoch oben in Döbling, wurde 2022 nach umfangreicher Renovierung unter einem neuem Betreiber, der DoN Group, wiederbelebt.
