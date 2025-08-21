After Work mit Blick auf Wien: So war "Büroschluss" am Cobenzl

Auch in diesem Jahr kam das After-Work-Format "BÜROSCHLUSS" als Sommer-Edition daher. Als Schauplatz diente erneut die Wiener Ausflugslocation Weitsicht Cobenzl, wo mit DJs, Gastronomie und Blick über die Stadt ein vielversprechender Abend über die Bühne ging.

3.000 Gäste bei über 30 Grad Während sich die Sonne langsam über Wien senkte, füllte sich das Areal mit rund 3.000 Gästen, die auf drei Floors den unverwechselbaren BÜROSCHLUSS-Sound der DJs Stari, 2 Hot, Elephant, Cuepoint, Houseverstand und Kofi feierten. Weiters am Programm: Sieben Outdoor- und Indoor-Bars, die wunderbare Afterwork-Drinks servierten, sowie verschiedene Foodtrucks.

Promi-Aufgebot Beim exklusive VIP-Empfang mit dabei waren unter anderem Dancing-Star-Profi Herby Stanonik, die Schauspielerinnen Selina Graf und Christina Cervenka, Moderatorin Petra Stumpf, Ex-Miss Austria Tanja Duhovich oder Designer Nikola Dudek – um nur einige zu nennen.

