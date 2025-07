Asphalt fliegt durch Windschutzscheibe: Bub (6) schwer verletzt

Es klingt wie eine Szene aus einem Horrorfilm: Eine Frau (34) war zusammen mit zwei Buben – einer sechs Jahre, der andere vier – in einem Auto in Spring Valley, Kalifornien, unterwegs. Plötzlich löste sich ein "großes Stück Asphalt" von einem anderen Fahrzeug und krachte durch die Windschutzscheibe des SUVs, in dem sich der Bub befand. Dabei wurde der Sechsjährige schwer verletzt.