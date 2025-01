Brian Matusz ist tot: Baseball-Star mit nur 37 Jahren gestorben

Während seiner Karriere spielte er in der Major League Baseball (MLB) für die Baltimore Orioles und die Chicago Cubs bestritt er laut People 280 reguläre Saisonspiele, darunter 69 als Startwerfer. Der aus Colorado stammende Matusz gewann 2008 den Titel „West Coast Conference Pitcher of the Year“.

In den sozialen Medien überschlagen sich die Beileidsbekundungen regelrecht. Sowohl Fans als auch die Baseball-Community trauern: "Oh mein Gott, er war noch so jung", "Das ist einfach herzzerreißend. Der Kerl war ein echter Spieler. Es tut mir unglaublich leid für die Familie, Freunde und Mannschaftskameraden" oder "Ruhe in Frieden, Orioles-Legende", heißt es beispielsweise auf Instagram.