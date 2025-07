Fousseynou Cissé wird zurzeit als Held in Frankreich gefeiert : Der 39-Jährige hatte bei einem Brand im 18. Bezirk in Paris seine Nachbarsfamilie aus einer brennenden Wohnung gerettet. Nun soll er für seinen Mut ausgezeichnet werden.

Mann rettet in Paris Familie aus Flammen

Wie Radio France berichtet, bemerkte der 39-Jährige am Samstag, dem 5. Juli, am Heimweg von der Arbeit, dass in der Wohnung seines Nachbarn Frauen und Kinder nach Hilfe schrien und Rauch aus dem Apartment drang. Die Familie wollte zuerst über die Treppen im Wohngebäude fliehen, doch konnte nicht entkommen: "Selbst wenn sie am Fenster gewesen wären, hätten sie keine Chance gehabt zu entkommen", erklärte der Retter gegenüber dem Medium.

Der Mann hörte auf "sein Herz" und beschloss, dass er die Menschen aus der Wohnung befreien muss.