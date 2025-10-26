Immer mehr User und Userinnen auf TikTok stellen ihre Partnerschaft mit dem "Bird Test" auf die Probe. Die Theorie soll zeigen, ob sich der oder die Liebste wirklich für eine langfristige Beziehung eignet.

Wie funktioniert der "Bird Test"? TikTokerin Alyssa Caribardi brachte den Liebestest als Erste auf. Dabei soll man seinen Schatz auf eine "unwichtige" Kleinigkeit aufmerksam machen, sei es ein Vogel vor dem Fenster (daher der Name "Bird Test"), ein süßer Cartoon in einer Werbung oder eine Blume in der eigenen Lieblingsfarbe. Je nachdem, wie das Gegenüber auf das Gezeigte reagiert, soll dies auch die Liebeschancen widerspiegeln.

Zeigt die besser Hälfte Interesse daran, was einen selbst in dem Moment bewegt, dann soll laut der TikTokerin die Liebe lange halten .

Reagiert das Herzblatt eher abweisend oder desinteressiert, dann könnte der Liebesstern eher zum Erlöschen verurteilt sein.

TikTok-Pärchen testen ihre Beziehung Natürlich konnten es sich viele User und Userinnen nicht nehmen lassen, ihre besseren Hälften mit diesem Test auf die Probe zu stellen. Zahlreiche Videos zeigen bereits unglaublich süße, herzzerreißende oder auch lustige Interaktionen zwischen den Liebenden, die sich dem Test unterziehen.